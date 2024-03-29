اتحرقت مرتين.. حكاية شقة فؤاد المهندس بالزمالك والتهام النيران لمقتنياتها

التاريخ يعيد نفسه مجددًا مع أسرة الفنان الكبير فؤاد المهندس وبالتحديد مع شقته الشهيرة بمنطقة الزمالك التي طالما شهدت لقاءات وأحاديث نجوم زمن الفن الجميل والصحافة، إلا أنها كانت موعودة بالحرائق التي تلتهم كل ما يقابلها من مقتنيات مهما بلغت قيمتها.

في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة قرر محمد المهندس نجل الفنان فؤاد المهندس أداء صلاة الفجر بالمسجد ولكن مع عودته كانت هناك مفاجأة قاسية تنتظره، عندما وجد أمامه شقة فؤاد المهندس التي يقطن بها وورثها عن أبيه تحترق أمام عينيه وتلتهم عددا من غرف المنزل بخلاف هاتفه المحمول.

حريق عام 2006 يلتهم ذكريات 50 سنة فن

وهو نفس المشهد الذي تكرر في مايو عام 2006 قبل نحو 4 شهور من وفاة والده النجم فؤاد المهندس، الذي كان يجلس في غرفته وعلى فراشه يتأمل ذكريات نحو 50 سنة فن من صور نادرة وملابس وسيناريوهات موضوعة في كل ركن وجوائز ودروع وتكريمات، ليتفاجأ بدخان كثيف ونيران يشتعل رويدا رويدا بسبب ماس كهربائي.

يجلس الأستاذ على فراشه ولم يقدرعلى الحركة فاستسلم لمصيره حزنا على مشواره الفني الذي يحترق أمامه، وواجه كل من تواجد معه في المنزل صعوبة شديدة في إخراجه من الغرفة التي تلتهمها النيران، وذلك وفقا لكلمات سبق وحكاها نجله محمد المهندس في تصرحات خاصة مع «الوطن».

حريق 2024 يلتهم غرفتتن وهاتف محمول

لتمر السنوات ويجد نجل فؤاد المهندس نفسه يعيش نفس أزمة الحريق مرة أخرى، وتلتهم النيران عددا من الحجرات بينها غرفة نومه بكل ما بها من مقتنيات، وذلك حسب تصريحات منة ابنة الفنانة شويكار لـ«الوطن» وتأكيدها أنه لم يصاب بأذى «سبحان الله نفس الشقة اللي حصل فيها الحريق قبل كده، في انتظار معرفة السبب».