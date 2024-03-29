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دراما المتحدة

اندلاع حريق في شقة نجل فؤاد المهندس بالزمالك

كتب:

هبة أمين
02:58 م | الجمعة 29 مارس 2024
محمد المهندس نجل الفنان فؤاد المهندس

محمد المهندس نجل الفنان فؤاد المهندس

اندلع حريق في شقة نجل الفنان فؤاد المهندس بمنطقة الزمالك، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تسببت في خسائر بعدد من غرف المنزل، دون أي إصابات بشرية، ولم يتحدد بعد سبب هذا الحادث.

حريق في شقة نجل فؤاد المهندس

وكشفت منة ابنة الفنانة شويكار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن محمد نجل فؤاد المهندس عقب عودته من صلاة الفجر وجد حريقًا هائلًا في منزله التهم نحو غرفتين بكل ما تحتويه، بينهما غرفة نومه، بالإضافة إلى حريق الهاتف الخاص به.

وأشارت إلى أنه لم يحدث له أي إصابات، خاصة أنه كان بمفرده في المنزل، ولفتت إلى أن سبب الحريق لم يتضح بعد وما زال الأمر في طور المعاينة من قبل رجال المباحث.

إصابة نجل فؤاد المهندس

وطمأنت الجميع على الحالة الصحية لنجل فؤاد المهندس، مؤكدة عدم إصابته بأي أذى جراء الحريق: «هو بخير، والحمدلله لم يكن أي شخص موجود في المنزل وقتها، قدر ولطف».

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