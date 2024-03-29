موعد أول يوم في صلاة التهجد بالمحافظات.. اعرف هتصلي إمتى

موعد أول يوم في صلاة التهجد بالمحافظات، ينتظره المواطنون، مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وسط استعدادات مكثفة من قِبل مديريات الأوقاف لاستقبال المعتكفين والمصلين.

موعد أول يوم في صلاة التهجد بالمحافظات

وحول موعد أول يوم في صلاة التهجد بالمحافظات، أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه يوافق مساء غدا السبت، إذ تعد أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان وبداية الاعتكاف وصلاة التهجد.

وكثفت المساجد بالمحافظات استعداداتها للاعتكاف وصلاة التهجد، إذ نظمت وزارة الأوقاف خلال الأيام الماضية حملات نظافة بالمساجد لاستقبال المصلين.

وأعلنت وزارة الأوقاف قبل أيام أسماء كبار القراء الذين يؤمون المصلين في صلاة التهجد، بالإضافة إلى أسماء المبتهلين الذين سيؤدون مقاطع ابتهالية في استراحة التهجد.

إعلان أسماء مساجد الاعتكاف في المحافظات

كما حددت وزارة الأوقاف أيضا أسماء المساجد المقرر إقامة الاعتكاف بها في مختلف المحافظات.