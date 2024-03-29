بشائر البريكس.. خطوة روسية تعزز مكانة التكتل وتؤمن غذاءه

أعلنت روسيا عزمها تأسيس بورصة لتجارة الحبوب لدول مجموعة بريكس، مما يزيد من الأمن الغذائي لدول بريكس، التي تضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند ومصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا.

ستعزز الخطوة مكانة روسيا بصفتها موردا رئيسيا للحبوب في العالم

وبحسب «روسيا اليوم» فإن هذه الخطوة التي تعزم روسيا القيام بها سيكون لها انعكاسات على السوق الزراعية العالمية، وأنها ستعزز الخطوة مكانة روسيا بصفتها موردا رئيسيا للحبوب في العالم.

استحوذت دول مجموعة بريكس العام الماضي على نحو 42% من إنتاج الحبوب العالمي أي نحو 1.2 مليون طن، فضلا عن أن دول التكتل تشكل 40% من الاستهلاك العالمي.

إنشاء بورصة روسيا للحبوب سينعكس على الغرب

وأكدت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن إنشاء بورصة روسيا للحبوب سينعكس على الغرب، مشيرة إلى أن تداول عقود الحبوب في إطار مجموعة بريكس سيعزز النفوذ الجغرافي والاقتصادي لروسيا وحلفائها في تكتل بريكس، ما قد يؤدي إلى أسمته بتغييرات في القوة العالمية، حيث سيواجه مصدرو الحبوب والأسمدة منافسة متزايدة من دول البريكس، وستواجه الولايات المتحدة وكندا وأستراليا صعوبات في الحفاظ على حصتهم في السوق.