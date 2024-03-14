سعر الجنيه المصري مقابل عملات دول بريكس اليوم الخميس 14-3-2024

تراجع سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس داخل البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم الخميس 14-3-2024، وبلغ سعر الجنيه المصري أمام الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.92 جنيه للبيع، ونحو 13.1 جنيه للشراء.

سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر صرف الجنيه أمام عملات دول البريكس.

سعرالريال السعودي

سجل الجنيه المصري مقابل الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.92 جنيه للشراء و13.1 جنيه للبيع.

سعر الجنيه أمام الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الجنيه المصري اليوم الخميس 14-3-2024، أمام الدرهم الإماراتي 13.3 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع 13.5 جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام اليوان الصيني

وسجل سعر الجنيه المصري مقابل اليوان الصيني 6.80 جنيه للشراء و6.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الروبل الروسي

سجل سعر الجنيه المصري اليوم مقابل الروبل 1.81 روبل لكل جنيه، بحسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية

بلغ سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية نحو 4.67 روبية لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي

وصل سعر الجنيه المصري أمام البيرو الإثيوبي إلى 3.78 بير لكل جنيه، في تعاملات اليوم الخميس 14-3-2024.

سعر الجنيه المصري أمام الريال البرازيلي

سجل سعرالريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 8.35 جنيه في تعاملات اليوم الخميس.

سعر الجنيه المصري أمام الراند الجنوب إفريقي

وسجل سعر الراند الجنوب إفريقي مقابل الجنيه المصري 3.66 جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني

بلغ سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني 13.33 بيزو.