سعر الدولار اليوم السبت 30-3-2024 في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم السبت 30-3-2024 استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، مسجلا في البنك المركزي المصري نحو 47.33 جنيه للشراء، ونحو 47.47 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات، وفقًا لآخر تحديث لسعر الدولار عبر المواقع الرسمية للبنوك:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.33 جنيه للشراء، ونحو 47.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.35 جنيه للشراء، ونحو 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر صرف الدولار في بنك مصر اليوم عند 47.35 جنيه للشراء، نحو 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

لامس سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.23 جنيه للشراء، ونحو 47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى نحو 47.35 جنيه للشراء، ونحو 47.45 جنيه للبيع.