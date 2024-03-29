سعر الدولار اليوم الجمعة 29-3-2024 في البنوك

حالة من الاستقرار شهدها سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 29-3-2024 مقابل الجنيه المصري، خلال آخر تحديثات للبنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، مقارنة مع أسعار أمس، حيث بلغ سعر الدولار اليوم 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، وفق آخر تحديث.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.33 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 47.35 جنيه للشراء، كما سجل 47.45 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع وفقا للبنك الأهلي المصري.

وصل سعر الدولار اليوم 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع في بنك cib.