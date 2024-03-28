تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 28-3-2024 مقابل الجنيه في البنوك

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 28-3-2024 مقابل الجنيه المصري، تراجعاً خلال بداية التعاملات اليوم، مقارنة بأسعار أمس، حيث بلغ سعر الدولار اليوم 47.23 جنيه للشراء و47.33 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، وفقاً لأخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.21 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 47.23 جنيه للشراء، كما سجل 47.33 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.75 جنيه للشراء، و47.85 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع وفقا للبنك الأهلي المصري.

وصل سعر الدولار اليوم 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع في بنك cib.