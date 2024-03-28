سعر الدولار اليوم الخميس مع نهاية التعاملات في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهدت أسواق العملات المصرية استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وذلك خلال تعاملات اليوم الخميس، ووفقا لآخر تحديثات أسعار الصرف في عدد من البنوك سجل سعر الدولار 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 47.33 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه 47.35 جنيه للشراء، كما سجل 47.45 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

بلغ سعر الدولار اليوم 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع وفقا للبنك الأهلي المصري.

وصل سعر الدولار اليوم 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع في بنك cib.