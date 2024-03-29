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دراما المتحدة

«معلومة وجائزة» يسأل المارة عن اسم سورة في القرآن تبدأ بكلمة «سورة»

كتب:

منتصر سليمان
04:57 م | الجمعة 29 مارس 2024
«معلومة وجائزة» يسأل المارة عن سورة تبدأ بسورة 

«معلومة وجائزة» يسأل المارة عن سورة تبدأ بسورة 

وجّه برنامج «معلومة وجائزة» الذي يقدمه الدكتور محمد عبودة على شاشة قناة «الناس»، سؤالا لعدد من المارة حول ما هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي بدأت بكلمة «سورة»؟.

وقال محمد عبودة، إن أوّل آية من سورة النور: «سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيْهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (1)».

ولفت إلى أن هذه الآية ترتيبها من بداية المصحف رقم 2792.

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع في شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

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