أستاذ تفسير يوضح عبر قناة الناس اسم الله «الغفور» (فيديو)

قال الدكتور شعبان عطية، أستاذ التفسير المساعد بجامعة الأزهر، إنَّه من أسماء الله الحسنى «الغفار» و«الغفور» و«التواب»، كما أنه سبحانه، «غافر الذنب وقابل التوب»، وهذه الأسماء والصفات تتناسب مع المولى – عز وجل - الذي هو الرحمن، مشيرا إلى حاجة الإنسان إلى هذه الصفات.

«عطية» يوضح معنى اسم الله الغفور

وأضاف «عطية»، ببرنامج «آيات بينات»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ اسم الله الغفور معناه أنَّ الله – عز وجل – يستر عبده ويغفر ذنبه ولا يلومه على هذا الذنب، فالمغفرة في اللغة من «الغفر» بمعنى «الستر»، قائلا: «هذه المغفرة نحن أحوج ما نكون إليها».

«كل بني آدم خطاء»

وتابع أستاذ التفسير المساعد بجامعة الأزهر: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»، فالذنوب والسيئات إن لم يكن لها رب يغفر لهلك الإنسان، مستشهداً بقول الله تعالى: «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا».