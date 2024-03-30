سعر الريال مقابل الجنيه اليوم السبت 30-3-2024

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 30-3-2024، في البنك المركزي المصري 12.62 جنيه للشراء، و12.66 جنيه للبيع، وفق المعلن من المنصات الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

تنشر «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري، نحو 12.62 جنيه للشراء، ونحو 12.66جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم السبت 20-3-2024، نحو 12.62 جنيه للشراء، و12.65جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.62 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.6 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم 12.56 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم 12.62جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وبلغ سعر الريال السعودي في بنك البركة عند 12.56 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 12.65 جنيه.