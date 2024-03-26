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استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات البنوك اليوم الثلاثاء

كتب:

شوشة عبدالواحد
05:43 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 26-3-2024، حالة من الاستقرارخلال ختام التعاملات المسائية في البنوك العاملة في السوق المصرية.

 وترصد «الوطن»، في السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم في البنوك، وفق آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 12.72 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.40 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 12.36 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

استقر سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر اليوم عند 12.43 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

لامس سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم نحو 12.15 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى نحو 12.4 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 12.43 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.

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بقلم شوشة عبدالواحد