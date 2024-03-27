استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في منتصف التعاملات

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 27-3-2024، حالة من الاستقرار خلال منتصف التعاملات في البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم في البنوك، وفق آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 12.59 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 12.59 جنيه للشراء والبيع نحو 12.62 جنيه.

استقرار سعر الريال السعودي بالبنوك

استقر سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر اليوم عند 12.43 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.

لامس سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم نحو 12.15 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى نحو 12.4 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 12.43 جنيه للشراء، و12.45 جنيه للبيع.