أحمد عمر هاشم: الحكمة من الأزمات الاقتصادية التضرع وإخلاص الإيمان لله

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن ما تعاني منه البلاد من أزمات اقتصادية وضعف في بعض جوانب الحياة قد يكون ابتلاء، أو قد يكون أمرًا طبيعيًا، وقد حدث هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكانت خير القرون.

التضرع وإخلاص الإيمان لله

وتابع «هاشم» خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن الحكمة من هذا الأمر هي التضرع وإخلاص الإيمان لله- عز وجل-، فعندما تأتي هذه الأمور نتضرع إليه ونخلص الإنابة له، وهذا ليس معناه أن الله غاضب على الناس.

وأردف عمر هاشم، أن برنامج «مملكة الدراويش» يعيد للمصريين ثقافة الوسطية والصوفية التي قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، هم الذين وصلوا للصديقيّة، وأمتنا الآن في أمس الحاجة إلى الثقافة الصوفية المعتدلة.