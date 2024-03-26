الأعلى للطرق الصوفية: «التصوف» علم الأخلاق والتخلي والتحلي والتجلي

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، إنَّ هناك عدة تعريفات للتصوف، منها أنه «من يجد في السلوك إلى ملك الملوك»، فيما يراه البعض الآخر: «علم التخلي والتحلي والتجلي»، ويحقق أحد مقاصد الرسالة المحمدية.

«القصبي»: التخلي عن الرذائل مرحلة فيها مجاهدة للنفس

وأضاف «القصبي»، في حواره خلال أولى حلقات برنامج «مملكة الدراويش»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «الحياة»، أنَّ التخلي عن الرذائل مرحلة فيها مجاهدة للنفس والهوى والشيطان والدنيا، وإذا تمت مرحلة التخلي وصلنا إلى مرحلة «التحلي».

مرحلة التحلي تتسم بالفضائل والمكارم

وتابع رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية: «في مرحلة التحلي التي تتسم بتحلي الإنسان بالفضائل والمكارم والتخلق بأخلاق المولى – عز وجل، على سبيل المثال، إذا كان المولى رحيماً فالعبد يستطيع أن يتخلق بالرحمة وكذلك المولى رؤوفاً فيمكن للعبد التحلي بالرأفة، وإذا كان ربنا من أسماءه الجبار فيكون العبد جابراً للخواطر».