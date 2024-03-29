لحظة صادمة لاقتحام 300 طفل مول تجاري في لندن في عطلة عيد الفصح (صور)

حادث صادم شهده أحد مراكز التسوق في لندن، إذ اقتحم 300 طفل مولا تجاريا واشتبكوا مع الأمن في اليوم الأول من عطلة عيد الفصح، وتحول الأمر لفوضى عارمة.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد عشرات الطلاب وهم يركضون في المركز التجاري أمام المتاجر والعملاء، فيما وقف الطلاب وموظفو المركز التجاري في مواجهة بعضهم البعض في مواجهات بينما يظهر أحد المقاطع حارس أمن وهو يسحب طفلاً على الأرض، وفقا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

الشرطة: سنتواجد في المنطقة لمنع الفوضى

وأفادت الشرطة أنه بمجرد وصولهم صدر أمر تفريق في وسط المول ووصفوا الحادث بأنه «سلوك معاد للمجتمع» وشمل حوالي 300 طفل.

وتابعت الشرطة أنهم سيبقون في المول حتى منتصف الليل لمتابعة الفوضى، كما سيواصلون تواجدهم في المنطقة هذا المساء وسنقوم بدوريات عالية الوضوح.

شهود عيان يروون تفاصيل الحادث

قالت إحدى شهود العيان إنها اتصلت بالنجدة إثر سماعها صراخ خلال تسوقها داخل أحد المحلات، وسمعت شبابًا يركضون في الخارج، حتى أنها اعتقدت أنه قد يكون حادث إطلاق نيران أو هجوم ولكنها حين خرجت: «رأيت عددًا كبيرًا من تلاميذ المدارس، يتشاجرون وعدد كبير من الأشخاص الذين يصورون ويشاهدون، فيما يحاول البعض فصلهم الطلاب عن بعضهم البعض وسحبهم بعيدًا من قبل الأمن».

وقال شاهد عيان (36 عاما) المشهد كان مليئا بالفوضى، وكان الأطفال وقحين وعدوانيين ويشتمون حراس الأمن، واضطرت المتاجر لإغلاق أبوابها والموظفين والزبائن بالداخل.

وبعد وصول الشرطة، معظم الأطفال تفرقوا لكن بعض المشاكل استمرت.