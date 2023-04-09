تغيير أهم تقليد في عيد الفصح بأمريكا بسبب ارتفاع الأسعار

ذكرت قناة «فوكس نيوز» الأمريكية أنه عرض على المواطنين في الولايات المتحدة تغيير واحد من أهم تقاليد عيد الفصح، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، بحسب ما ذكرت قناة «روسيا اليوم»، مساء اليوم الأحد.

استقرار أسعار البيض في أعلى مستوياتها خلال يناير

وأضافت القناة أنه عرض على المواطنين استبدال بيض عيد الفصح المصبوغ بحبات بطاطا يتم صبغها كالبيض، مشيرة إلى أن أسعار البيض استقرت في أعلى مستوياتها خلال يناير الماضي، إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بنسبة 55% في فبراير، مقارنة بذات الفترة في 2022، فيما ارتفعت أسعار البطاطس إلى نسبة 14% فقط على أساس سنوي.

كما ذكرت «فوكس نيوز» أن شركة «Potatoes USA»، وهي الجهة التسويقية التي تمثل المزارعين والمستوردين الأمريكيين، شرعت بتقديم نصائح خاصة، عبر موقعها الإلكتروني، بتزيين البطاطا لعيد الفصح بدلا من البيض، وقالت إن البطاطا أقل هشاشة وأكثر ملاءمة للأطفال من البيض، الذي يمكن أن يصدر روائح كريهة إذا فسد، إضافة إلى أن هذه الطريقة تساعد في توفير المال.

وردا على ذلك، قال الأمريكيون، الذين قابلتهم القناة، إنهم لا زالوا غير مستعدين لمثل هذه التجارب، وأعربوا عن استعدادهم للتوفير في شيء آخر من أجل الحفاظ على تقليد عيد الفصح.