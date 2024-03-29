صاحب مزرعة للخيول المصرية الأصيلة يكشف أسرار تربيتها لـ«باب رزق» (فيديو)

عرض برنامج «باب رزق» المذاع على قناة «DMC» تقديم الإعلامي يسري الفخراني، حلقة خاصة عن تربية الخيول المصرية الأصيلة من داخل إحدى مزارع تربية الخيول.

وقال يسري الفخراني، «إحنا موجودين داخل إحدى مزارع الخيول، بها عدد من الخيول والمُهر الأصيلة، عشان نعرف الكتير عن الخيول، وإزاي نبدأ مشروع للخيول، ومصر قادمة بشدة في موضوع الخيول المصرية الأصيلة».

وأضاف: «مصر هتبقى على الخريطة في أقرب فترة ممكنة، واللي بيفكر في موضوع الخيول ممكن ببساطة يبدأ بمكان بسيط صغير، ويتجه للناس اللى عندها خبرات سابقة لمساعدته».

وقال المهندس مصطفى خيري «صاحب مزرعة إنتاج خيول»: «إحنا بدأنا بمهرة من محطة الزهراء عمرها كان أقل من سنة، والمُهرة بتحتاج 4 سنين عشان تبقى فرسة وابدأ أنتج منها، واليوم الحمد لله الفرسات من إنتاجي، والمزرعة عمرها 10 سنين».

وأضاف: «المُهرة في عمر 5 أو 6 شهور بتتفطم، وتبعد عن الأم، وفي السن دا بتكون لسه مناعتها ضعيفة وعايزة رعاية وعناية كبيرة، وبنجهزها تبقى فرسة على عمر 4 سنين، وبعد كده تبدأ تبقى أم».