يسري الفخراني: النحل المصري الأهم والأفضل في العالم

عرض برنامج «باب رزق»، للإعلامي يسري الفخراني، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «في عالم يعيش على الحب والكل فيه يعمل.. رحلة في مملكة النحل المصرية»، لافتا إلى أنّ النحل لا يعرف الخطأ وكل حركة له بنظام.

تربية النحل مصدر رزق جميل

وأعرب الإعلامي يسري الفخراني، خلال برنامجه الرمضاني المُذاع على فضائية «دي إم سي»، عن سعادته بزيارة أحد المزارع التي تنتج عسل النحل المصري، مواصلا: «ليه ميبقاش ده مصدر رزق لناس كتير، تربية النحل مصدر رزق جميل، لأنه بيحتاج إمكانيات بسيطة وخبرة قليلة، وعند اللجوء لأي نحال، ممكن تستخلص خبراته في وقت قليل».

مميزات النحل.. وجوده في جميع مواسم العام

وأضاف أنّ من مميزات النحل، وجوده في جميع مواسم العام، فكل موسم يُنتج نوع جديد من أنواع العسل، لافتا إلى أنه هناك العديد من الأسرار داخل كل خلية نحل: «كل نحلاية ليها حكاية والنحل المصري من أهم وأشطر النحل في العالم».