سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، استقراراً نسبياً، في عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، حيث سجل نحو 12.62 جنيه للشراء، وسجل 12.65 جنيه للبيع في بنك مصر.

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.62 جنيه للشراء، وسجل 12.65 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.60 جنيه للشراء، وسجل 12.65 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.65 جنية للشراء، وسجل 12.68 جنية للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.62 جنيه للشراء، وسجل 12.66 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.62 جنيه للشراء، وسجل 12.65 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 12.56 جنيه للشراء، وسجل 12.65 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.