مع حلول العشر الأواخر من رمضان، أصبح كثيرون يترقبون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 30-3-2024، لتأدية الصلاة في اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و16 دقيقة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ السبت 30-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ السبت 30-3-2024، في الساعة 4:18 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم العشرين من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 30-3-2024، يبدأ المسلمون في تأدية صلاة الفجر بعد الأذان بدقائق قليلة، إذ تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال رمضان اغتنامًا للشهر الفضيل والإكثار من الطاعات.

عدد ساعات الصيام اليوم في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم السبت 30-3-2024 في كفر الشيخ، الموافق اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، نحو 14 ساعة و16 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.