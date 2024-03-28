يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الخميس 28-3-2024، إيذاناً بصلاة فجر اليوم الثامن عشر في شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصيام فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و12 دقيقة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الخميس 28-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الخميس 28-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الخميس 28-3-2024، في الساعة 4:21 صباحًا ومعه بداية صيام اليوم الثامن عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الخميس 28-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في اليوم الثامن عشر من أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمتلئ المساجد بمئات المصلين.

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 28-3-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 28-3-2024 في كفر الشيخ في اليوم الثامن عشر من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و12 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.