موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024
كتب:
مصطفى عنز
12:00 ص | الجمعة 29 مارس 2024
رمضان 2024
يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024، إيذاناً بصلاة فجر اليوم التاسع عشر في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و14 دقيقة.
موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم
وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.
أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الجمعة 29-3-2024
ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الجمعة 29-3-2024، في الساعة 4:20 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم التاسع عشر من أيام شهر رمضان المبارك.
موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم
وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في اليوم التاسع عشر من أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمتلئ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.
عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 29-3-2024 في كفر الشيخ
ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 29-3-2024 في كفر الشيخ في اليوم التاسع عشر من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و14 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.