يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024، إيذاناً بصلاة فجر اليوم التاسع عشر في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و14 دقيقة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الجمعة 29-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الجمعة 29-3-2024، في الساعة 4:20 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم التاسع عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 29-3-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في اليوم التاسع عشر من أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمتلئ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 29-3-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 29-3-2024 في كفر الشيخ في اليوم التاسع عشر من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و14 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.