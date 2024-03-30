تشهد مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم السبت 30-3-2024 الموافق العشرين من شهر الصيام، اختلافًا بين الحلول مبكرًا أو متأخرًا، إذ تأتي مواعيد صلاة الفجر والظهر ومواقيت السحور والإمساك والشروق مبكرًا، بينما يأتي موعد أذان المغرب متأخرًا، ويزداد عدد ساعات الصيام، فيما يفصلنا أقل من 24 ساعة على بدء العشر الأواخر من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن»، مواقيت الصلاة في كفر الشيخ السبت 30-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 30-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 30-3-2024، في الساعة 4:18 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم السبت 30-3-2024

ويحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم السبت 30-3-2024، في الساعة 12:01 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم السبت 30-3-2024

ويحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم السبت 30-3-2024، في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 30-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 30-3-2024، في الساعة 6:14 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم السبت 30-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم السبت 30-3-2024، في الساعة 7:34 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم السبت 30-3-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك 14 ساعة و16 دقيقة.