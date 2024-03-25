مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 25-3-2024.. الظهر 12 مساء

مع حلول اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم، يتطلع الأهالي إلى معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 25-3-2024، لأداء الفرائض في مواعيدها، خاصة المغرب والفجر إضافة إلى موعدي السحور والإمساك.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 25-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 25-3-2024

أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 25-3-2024، يحين موعده في الساعة 4 و24 دقيقة صباحًا، والشروق في الساعة 5 و51 دقيقة صباحًا.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الاثنين 25-3-2024

يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الاثنين 25-3-2024 الساعة 12:00 مساءً.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الاثنين 25-3-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الاثنين 25-3-2024، يحين في تمام الساعة 3 و29 دقيقة مساءً.

أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 25-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 25-3-2024، في الساعة 6 و9 دقائق مساءً.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الاثنين 25-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الاثنين 25-3-2024 في الساعة 7 و27 دقيقة مساءً، ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و 5 دقائق.