يترقب المسلمون موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 30-3-2024، إيذانا بتناول الإفطار العشرين في شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و14 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ السبت 30-3-2024

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 30-3-2024، اليوم العشرين من شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:14 مساءً، وتصل عدد ساعات الصيام إلى 14 ساعة و16 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445 هجرية.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2024 كالتالي:

السحور: 1:58 صباحا

إمساك: 3:58 صباحا

الفجر: 04:18 صباحا

الشروق: 5:47 صباحا

الظهر: 12:01 مساء

العصر: 3:32 مساء

المغرب: 6:14 مساء

العشاء 7:34 مساء

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ السبت 30-3-2024

ومن المقرر أنّ يبدأ الإفطار اليوم مع أذان المغرب مباشرةً والذي يؤذن له الساعة 6:14 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، ليستعد بعدها أهالي كفر الشيخ لأداء صلاة التراويح في الليلة العشرين من ليالي شهر رمضان المبارك.