مبروك عطية لـ«ع المسرح»: «أنا مؤمن إني أقل خلق الله.. واللي زعلان مني حقه عليّ»

علق الداعية مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، على سؤال الإعلامية منى عبد الوهاب: «بتحب المسرح لدرجة أنك بتخرج كتير عن النص وهذا يتسبب أنك تنزلق في صراعات كثيرة»، قائلا، إنه لا نص إلا كتاب الله تعالى وأحاديث النبي والأقوال المنقولة عن العلماء والفقهاء وأنا لا أخرج عن هذا النص أبدًا، وإلا صرت معوجا وناقصا، وإنما أعبر عن خلاصة ما درست.

لا نص إلا كتاب الله تعالى وأحاديث النبي

وأضاف «عطية»، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، من تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب: «بعبر في 3 دقائق عن معلومات صعبة شوية وأنا مش بخرج عن الضوابط».

قضية الاتباع

وتابع: «أنا كنت أتحدث عن قضية الإتباع، وهي قضية ذكرها ابن الكثير والعلماء القدامى، وهي أنك تجيب كلمة ولا تقصد معناها، والناس بياخدوها جد، وأنا بقولهم أرجعوا للكتب الأول وبعدين حاكموني، وكل القضية خاصة بموضوع علمي اسمه الإتباع وأنا أؤمن بإني أقل خلق الله واللي زعلان مني حقه عليا».

وأجاب عطية على سؤال «حضرتك متهم أنك حولت برنامج الدعوة لفقرة كوميدية»، قائلا: «ما المراد بالكوميديا؟.. إذا كان المراد بها الملهاة فأنا أبعد ما يكون عن اللهو، ولكن لو المراد الإضحاك فالنبي صلى الله عليه وسلم، ياما ضحّك الأمة كلها».