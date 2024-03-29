قطاع التعليم بالكنيسة الأسقفية ينظم «إفطار رمضاني» في الزمالك

نظم قطاع التعليم التابع للكنيسة الأسقفية، اليوم إفطار رمضاني للمعلمين بالمركز التعليمي بسانت رفائيل «المركز التعليمي المجتمعي للاجئين السودانين»، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

رحب رئيس الأساقفة بالحضور، ومن ثم اجتمع بالمعلمين بالمركز بعد الإفطار لمناقشة التطورات الذي وصل إليها المركز والتحديات التي تواجه المعلمين والأطفال بالمركز، بحضور القس ياسر كوكو راعي الخدمة السودانية بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، ومادلين سوستانيس رئيس قطاع التعليم بالإبارشية، وحلمي أوول مدير مركز سانت رفائيل.

الجدير بالذكر أن قطاع التعليم تأسس تحت رعاية الكنيسة الأسقفية، والهدف منه تقديم تعليم عالي الجودة لكل فئات المجتمع، بالإضافة لبرامج تعليم الأطفال ضعاف السمع وذوي الاحتياجات الخاصة.