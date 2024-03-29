رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماعا لوضع خطط مستقبلية وتطوير الخدمات

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، اجتماع مجلس إدارة نادي الجامعة الجديد؛ لمناقشة الخطط المستقبلية، ووضع آليات محددة تضمن انضباط العمل، وتفتح آفاق تطوير نشاطه، وتحسين خدماته.

وضع آليات محددة لتطوير نشاط النادي وتحسين خدماته

وفي مستهل الاجتماع، قدّم الدكتور أحمد المنشاوي، التهنئة لأعضاء مجلس إدارة النادى؛ بمناسبة صدور قرار وزير الشباب والرياضية رقم 392 لسنة 2024 بتعيين مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، موجهًا الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأوضح «المنشاوي» أنّ الاجتماع ناقش بعض الموضوعات الإدارية، والخدمية المتعلقة بتحسين، وتطوير الخدمات المقدمة لرواد النادي، واستعراض خطة عمل تطوير الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، ومناقشة بعض القرارات الخاصة بأعمال التطوير والتجديد الجارية بالنادي، والانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد لها.

وأكد حرص جامعة أسيوط على تطوير ما تقدمه من سبل دعم، ورعاية اجتماعية لمنتسبيها، وتطوير ما يتمتع به النادي من إمكانيات؛ حتى يؤدي دوره على الوجه الأمثل لخدمة رواده.