التضامن في أسبوع.. ضوابط ترخيص المنازل الصغيرة ووحدات سكنية لخريجي دور الرعاية

أصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بشأن ضوابط ترخيص المنازل الصغيرة، بهدف توفير رعاية شبه أسرية بديلة لأبناء مصر بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل.

إنجازات وزارة التضامن

وأطلقت وزيرة «التضامن» النظام المُميكن لمتابعة وتقييم برامج ومشروعات الوزارة، وذلك في إطار اتجاه الوزارة للتحول الرقمي، وتعزيزًا لممارسات الشفافية والحوكمة.

ووفق التقرير الأسبوعي للوزارة، ترأست «القباج»، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، لمناقشة برامج التمويل متناهي الصغر وسياسات الائتمان والمخاطر لصغار المقترضين.

التعاون في الأنشطة التطوعية والاجتماعية

كما وقعت الوزيرة وفريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة، وللتعاون في الأنشطة التطوعية والاجتماعية، في حضور الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة.

وشاركت وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر تقنية الفيديوكونفرانس باجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان، لطرح آليات شراء وحدات سكنية لأبناء مصر خريجي دور الرعاية الاجتماعية، وللإسكان الأولى بالرعاية.

كما شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بالاجتماع الأول للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، بصفتها رئيسة مجموعة الاستثمار في البشر.