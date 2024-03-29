التضامن: تنفيذ 317 مشروع تمكين اقتصادي بالتعاون مع «إنقاذ الطفولة»

أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، بالدور الذي تلعبه هيئة إنقاذ الطفولة في التدريب على استمارة التقييم الشامل للأسر الراغبة في الكفالة والتدريب الإلزامي لهذه الأسر في ضوء المنهج الموحد المعتمد من الوزارة، وكذلك تدريب العاملين على تطبيق استمارات التقييم الشامل، وآليات تنفيذ معايير دليل المبادئ التوجيهية للجان المحلية للرعاية البديلة في المحافظات، بالإضافة لاستطلاع آرائهم ومشاركتهم في عملية وضع الأدوات والأدلة، تحت إشراف وتوجيه الوزارة، وبالشراكة مع عناصر المنظومة العاملة في هذا المجال.

برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي

وأكدت التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة إنقاذ الطفولة فيما يتعلق ببرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي الذي تنفذه الوزارة، حيث تم التعاقد بين الجانبين لخدمة المستفيدين في عدد من المحافظات، ونفذت الهيئة ما يقرب من 683 مشروعا بتمويل من الوزارة، كما نفذت 317 مشروعا بتمويل من جانبها، وتمثلت المشروعات في تربية الأغنام، ومشاغل الخياطة، ووحدات إنتاجية لإنتاج الأعلاف، وذلك في إطار برنامج فرصة، حيث هناك تنسيق في الإعداد لتلك المشروعات واختيار المستفيدين والمتابعة اللاحقة.

تطوير منظومة الكفالة

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التضامن الاجتماعي ماتيو كابرو المدير المقيم لهيئة إنقاذ الطفولة، والوفد المرافق له، حيث تم استعراض أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة إنقاذ الطفولة كإحدى الجهات الشريكة لدعم وتطوير منظومة الكفالة في ضوء رؤية الدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي.

وتناول اللقاء التعاون على المستوى التدريبي في رفع كفاءة العاملين في منظومة الكفالة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، وسيتم إضافة محافظتي الأقصر وأسوان مع نهاية العام، بالإضافة لبعض الجمعيات الشريكة العاملة في المجال.

كما تناول الاجتماع أوجه التعاون بين الهلال الأحمر المصري وهيئة إنقاذ الطفولة في تقديم الرعاية للأشقاء الفلسطينيين العابرين من قطاع عزة عبر معبر رفح، وكذلك الخدمات المقدمة من جانبهم للجنسيات الأخرى الوافدة لمصر.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تعزيز أوجه التعاون في الخدمات والأنشطة التي يتم العمل عليها، والعمل على الارتقاء بها خلال الفترة المقبلة في إطار من العلاقة الجيدة التي تجمع ما بين الوزارة والهيئة.