وزيرة التضامن تشكر الشركة المتحدة لتراجع مشاهد التعاطي والتدخين في دراما رمضان

شكرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، صُنّاع الدراما هذا العام، وللشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، لدورها البارز في الحد من مشاهد التعاطي بدراما شهر رمضان.

وأظهرت نتائج المرصد الإعلامي للصندوق تراجع مشاهد التعاطي لتصل إلى 0.3%، بينما وصلت مشاهد التدخين إلى أقل من 3% من إجمالي المشاهد الزمنية للدراما في أول 10 أيام من دراما رمضان هذا العام، بعدما كانت مشاهد التدخين والمخدرات تصل إلى 13% في عام 2014 من إجمالي المساحة الزمنية لدراما شهر رمضان.

وأكدت رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث انخفضت نسب التعاطي من 8% عام 2019 إلى 1% حاليًا، مؤكدة تطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان.

إطلاق مرحلة جديدة من «أنت أقوى من المخدرات»

ونوهت فعالية إطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بأنّ الصندوق ضاعف عدد الأسرة الحكومية خلال السنوات الأربعة الماضية، كما تستعد الحكومة حاليًا لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 – 2028)، وهي الخطة التي أعدها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع كل الجهات المعنية.

تراجع مشاهد التعاطي

وأشارت إلى أنه تم استطلاع رأي الفئات المستهدفة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» قبل إطلاقها ومعرفة تأثيرها عليهم وتم تطوير الحملة في ضوء آرائهم ومُقترحاتهم لضمان تعظيم أثر الحملة علي هذه الفئات.

وأكدت القناعة الكاملة بقدرة الإعلام والدراما على تشكيل فكر ووجدان أطفالنا وشبابنا وتوجيه وتقويم السلوك في إطار غير مباشر وجذاب، خاصة في قضية التعاطي والإدمان والتي يستقي 72% من الشباب معلوماتهم بشأنها من الإعلام، لا سيما الدراما المصرية وفقاً لبحث أجراه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عام 2017 ولذلك تم تطبيق أكبر برنامج وقائي شمل خلال هذا العام الدراسي وحده ما يقرب من 9 آلاف مدرسة من خلال لقاءات الاتصال المُباشر، وأدلة العمل التدريبية، شارك فيه ما يقرب من 3 آلاف متطوع.