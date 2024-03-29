زيادة حصة السلع على بطاقات التموين رسميا.. منحة من «التضامن» لهذه الفئات

أعلنت وزارة التضامن حزمة سلع غذائية جديدة منحة على بطاقة التموين، للأمهات اللاتي التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية الخاصة بضوابط صرف معاش تكافل وكرامة والذي يُصرف لعدد 5.2 ملايين أسرة بإجمالي 22 مليون مواطن، مؤكدة أنه يتم تدعيم الأطفال عن طريق برنامج الألف يوم الأولى في حياتهم.

زيادة السلع التموينية على البطاقات رسميا لهؤلاء

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان، الدفع بحزم غذائية إضافية تُلحق على بطاقات التموين بصرف السلع التموينية الإضافية للأمهات اللاتي التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية والمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل وذلك من خلال البطاقات الصحية التي يتم استخراجها للأطفال فور ولادتهم.

مزايا إضافية لأسر معاش تكافل وكرامة

وأشارت إلى أن أصحاب معاش تكافل وكرامة يحصلون على مزايا عديدة منها مجانية التعليم والدعم الغذائي، ومتاح الآن التقديم للحصول عليه وفق مجموعة من الضوابط والشروط المتعلقة بالفرد والأسرة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وأوضحت الوزارة، أن معاش تكافل وكرامة يصرف يوم 15 من كل شهر، من خلال ماكينات الصراف الآلي أو البنوك أو مكاتب البريد، مؤكدة أنه وفق توجيهات القيادة السياسية تقرر زيادة المعاش بنسبة 15%، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

ونوهت بأن زيادة المعاش بنسبة 15% زيادة تأتي بتكلفة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، كما تقرر تخصيص 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، وفق توجيهات القيادة السياسية.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، شروط التقديم لمعاش تكافل وكرامة:

- أن تكون الأسرة لديها أطفال

- يكون سن ميلاد الأطفال حتى سن 18 سنة.

- تسجيل الأطفال من سن 6 سنوات في المدارس.

- حضور الأطفال بانتظام في المدارس بنسبة لا تقل عن 80%.

- عدم امتلاك الأسرة الراغبة في التقديم أراضي أكثر من نصف فدان.

- عدم امتلاك الأسرة «حيازات، وسيارات».

- عدم حصول الأسرة على معاش ضماني أو معاش من جمعيات أهلية.

- ألا يكون رب الأسرة يحصل على معاش تأميني أو معاش مُحول أكثر من 400 جنيه.

شروط التقديم لبرنامج كرامة

ترصد «الوطن» أيضا شروط التقديم لبرنامج كرامة وهي كالآتي:

- أن يكون الفرد ذو إعاقة.

- يكون الفرد مريضا بمرض مُستعصي.

- أن يكون الفرد من أسرة مستواها المعيشي متواضع.

- ألا يكون الفرد من أسرة ليس لديها أملاك.

- يجب عدم حصول الفرد على مساعدة إعاقة.

- يجب ألا يعمل الفرد في وظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير.