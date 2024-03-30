10 سنوات تطوير وبناء.. خبراء: الجامعات المصرية حجزت مكانها بالتصنيفات العالمية

تقدم كبير بمختلف المجالات والقطاعات العلمية والبحثية شهدها التعليم الجامعي المصري خلال الـ10 سنوات الماضية، ولعل الارتقاء بموقع الجامعات في التخصصات المختلفة عالمياً في كبرى التصنيفات العالمية خير دليل على ذلك، بالإضافة إلى التميز في النشر الدولي بكبرى المجلات وفي كافة المجالات.

10 سنوات من التحدي والبناء

أكد الدكتور محمد كمال، الأستاذ في جامعة القاهرة والخبير التربوي، لـ«الوطن» أن الجامعات المصرية شهدت خلال الـ10 سنوات الماضية وبتوجيهات مباشرة من قبل الرئيس السيسي تقدماً كبيراً بمختلف المجالات والتخصصات، والارتقاء بمكانتها وموقعها في كبرى التصنيفات العالمية، وخير دليل على ذلك الطفرة الكبيرة والإنجازات والتوسع في التخصصات والكليات والجامعات ما بين حكومية وخاصة وأهلية وفروع لجامعات دولية، وكذا الارتقاء بمكانة الجامعات في كبرى التصنفيات العالمية كتصنيف الكيواس البريطاني، وشنغهاي الصيني والتايمز وغيرها من التصنيفات.

وأوضح كمال، أن المجلس الأعلى للجامعات كشف عن إدراج 50 جامعة مصرية في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية لعام 2024، وكذلك إدراج 79 مؤسسة تعليمية مصرية في نسخة يناير 2024 في تصنيف ويبومتركس العام، الذي يضم 32 ألف مؤسسة تعليمية من جميع أنحاء العالم وغيرها من التصنيفات.

ومن جهته، أكد الدكتور أمير طايل، الأستاذ في جامعة حلوان والخبير التربوي، لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى اهتماماً كبيراً منذ توليه المسئولية بالتعليم والبحث العلمي لإيمانه الكبير والشديد بأن البحث العلمي وربطه بالصناعة أحد أساليب التقدم.

بجانب دعمه الكبير للمنظومة من خلال التوجيه بزيادة المخصصات المالية للقطاع، لافتا إلى أن التعليم الجامعي شهد تطوراً كبيراً بمختلف المجالات خلال الـ10 سنوات الماضية، ولعل الارتقاء بمستوى الخريجين في مصر خلال الفترة الماضية خير دليل على تطور المنظومة، وكذلك التخصصات العلمية الجديدة التي أصبحت موجودة وتتماشى مع متطلبات سوق العمل إقليمياً ودولياً ككليات الذكاء الاصطناعي والحوسبة والنانوتكنولوجي والسياحة والضيافة والزراعات الصحراوية وغيرها من التخصصات المتقدمة.