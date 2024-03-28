تحالف الأحزاب المصرية يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بخفض الدين العام

أشاد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا، بالتوجيهات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بالعمل على إجراءات خفض الدين العام.

خفض الدين العام

وقال مطر ان حزب اراده جيل وتحالف الاحزاب المصريه خلال مناقشات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي طالبوا بالعمل على خفض الدين العام بكل السبل والوسائل حتى ينعكس ذلك ايجابيا على الاقتصاد المصري والمواطن المصري واشار النائب تيسير مطر الى ان مشروع الموازنه الجديده الذي تم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل احالته رسميا الى مجلسي النواب والشيوخ تضمن تخصيص 575 مليار جنيه للاجور و 636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعيه منها 144 مليار للسلع التموينيه و 154 مليار لدعم المواد البترولية.

واكد النائب تيسير مطر ان الهيئه البرلمانيه لحزب اراده جيل وايضا نواب تحالف الاحزاب المصريه في مجلس النواب سوف يطالبون خلال عرض ومناقشه مشروع الموازنه الماليه الجديده في مجلس النواب وخطه التنميه الجديده في مجلس الشيوخ الى ضروره زياده الاعتمادات المخصصه لقطاع الصناعه والزراعه ودعم التصدير الى جانب تشغيل المصانع المغلقه لزياده الانتاج باعتباره هو الطريق الصحيح لعبور الازمه الاقتصاديه الراهنه