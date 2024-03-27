اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نرفض أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: نرفض أى مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

- الرئيس لـ«وفد أمريكى»: على المجتمع الدولى الضغط من أجل الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى غزة ومنع تصعيد العمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية

- محمد شاهين: لا أؤمن بالسحر والشعوذة

- مجلس الوزراء يوافق على مشروع «الموازنة العامة» بإجمالى إيرادات 5.05 تريليون جنيه

- «مدبولى»: الدفعة الثانية من مستحقات «رأس الحكمة» خلال أسابيع.. وفرق عمل لمتابعة خفض الأسعار بالأسواق

- «التعليم العالى»: مهتمون بتطبيق أحدث النظم بالجامعات التكنولوجية

- «عاشور»: تأهيل الخريجين وتزويدهم بالقدرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل

- الأمطار تستقبل بعثة الأهلى فى تنزانيا حتى مقر إقامتها

- «جوميز» يعدل مركز «السعيد» فى الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر

الصفحة الثانية

- الاحتلال يتحدى مجلس الأمن ويواصل قصف «غزة»

- القوات الإسرائيلية تستهدف الكوادر الطبية.. واستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين فى رفح.. وزوارق الاحتلال تستهدف شاطئ مخيم النصيرات

- «اقتصادية القناة»: 1.6 مليار جنيه استثمارات جديدة لتوطين صناعة «صوامع الغلال»

- «التضامن»: تعاون مع «الرقابة الصحية» لاعتماد منشآت الجمعيات الأهلية الطبية

- «طه»: «التأمين الشامل» يستهدف إصلاح النظام الصحى وتحقيق معايير الجودة والتكافل

- الميزان التجارى غير البترولى بين مصر وشركاء تجاريين

- لينا مظلوم تكتب: «إمبراطورية ميم».. عبور حقل الألغام بامتياز

الصفحة الثالثة

- مجلس الوزراء يقر مشروع «الموازنة العامة»:6.4 تريليون جنيه مصروفات.. و5.05 تريليون إيرادات

- «معيط»: نستهدف تحقيق فائض أوّلى أكثر من 3٫5% من الناتج المحلى الإجمالى وخفض العجز الكلى إلى 6%

- «التحالف الوطنى» يرسم البهجة على وجوه الصائمين فى المناطق الأكثر احتياجاً

- توزيع 13 ألف كرتونة مواد غذائية فى سوهاج والقليوبية.. وموائد إفطار للأسر الأوْلى بالرعاية فى البحيرة.. مطابخ تعليمية لتمكين السيدات اقتصادياً فى المنيا

-«النقل»: شراكات مع مؤسسات كبرى لإدارة وتشغيل محطات الحاويات

- بدء تسليم وحدات «سكن مصر» بدمياط الجديدة 7 مايو المقبل

- خالد منتصر: ابن حسن الصباح

- بروتوكول تعاون بين «الرى» و«الشباب» لنشر التوعية المائية

الصفحة الرابعة

- «الجامعات» تنصف «قــادرون باختـلاف»

- أنشطة وورش عمل وندوات لـ«ذوى الهمم»

- وزير التعليم العالى: تنظيم معارض للمشروعات الصغيرة والحرف اليدوية ومسابقات للأسر الطلابية وتدشين مبادرات مجتمعية لخدمتهم

- أعضاء هيئة تدريس من ذوى الهمم: الرئيس صاحب الفضل فى الاهتمام بنا

- «مرعى»: تحول إيجابى فى ملف ذوى الإعاقات خاصة فى برامج الحماية الاجتماعية والتوظيف.. و«إيمان»: الدولة وفّرت لنا الكثير من الخدمات

- مدير معهد إعداد القادة: 15 مركزاً لدعم طلاب «قادرون باختلاف» فى الجامعات

- 1900 فعالية دمج اشترك فيها أكثر من 138 ألف طالب وطالبة.. وتدشين منصة للأنشطة الطلابية

الصفحة الخامسة

- فتاوى.. السحور بركة.. و«الإفتاء»: يجوز الاكتفاء بالماء

- نصيحة طبية.. أكثروا من الفاكهة التى تحتوى على المياه مثل البرتقال وابتعدوا عن السكر

- ميرنا وليد: شخصيتى فى «قاسم أمين» أصعب أدوارى.. وكمال أبورية اعترض على مشاركتى بالمسلسل.. وإنعام محمد على تمسكت بى

- سيناريو «قصة الأمس» رائع ومكتوب بشكل متميز.. وأكثر صعوباته أثناء التصوير فى الكويت

- جاسمين طه: رسالة من الله وطوق النجاة فى حياتى

الصفحة السادسة

- «أطباق الصبر على مائدة الجوع».. سيدات غزة يتطوعن لإعداد الإفطار للنازحين

- «الغنجى والحليم».. مأكولات تزين المائدة الهندية فى رمضان

- الشيخ «الجليل» إمام مسجد الملك خالد: بدأ رحلته مع القرآن فى سن مبكرة.. وحصل على إجازة «الطبلاوى والحصرى»

- صوته يلامس القلوب ويتميز بالدفء والقوة.. وعُين إماماً وخطيباً بمسجد الملك خالد فى العاصمة الرياض

- «تابلوهات الأطفال».. مهندسة تستخدم «Ai» لتركيب صور بأجواء رمضانية

الصفحة السابعة

- عصام زكريا: مَن يشاهد ماذا؟.. ودور «المتحدة»

- محمد شاهين: «لحظة غضب» كوميديا سوداء تشبه مواقفنا الحياتية

- أحمد رفعت: «الشركة المتحدة».. كيف ولماذا؟! (7) حديث الأرقام!

- محسن منصور أيقونة الشر والكوميديا فى «عتبات البهجة ومسار إجبارى»

الصفحة الثامنة

- رمضان فى «قهوة الأحمدية» حاجة تانية.. «شيلّاه يا بدوى»

- بحُكم الڤار.. البنات يهزمن الشباب فى «دورى المنصورة»

- العصير عليه والأرباح لغزة.. «يحيى» يُبهر سكان التجمع بمشروبات ومخللات رمضان

- «سيمون»: حياتى بين العمل الخيرى.. والجيم