اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نرفض أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم
كتب:
أحمد العانوسي
05:50 م | الأربعاء 27 مارس 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى»: نرفض أى مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم
- الرئيس لـ«وفد أمريكى»: على المجتمع الدولى الضغط من أجل الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى غزة ومنع تصعيد العمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية
- محمد شاهين: لا أؤمن بالسحر والشعوذة
- مجلس الوزراء يوافق على مشروع «الموازنة العامة» بإجمالى إيرادات 5.05 تريليون جنيه
- «مدبولى»: الدفعة الثانية من مستحقات «رأس الحكمة» خلال أسابيع.. وفرق عمل لمتابعة خفض الأسعار بالأسواق
- «التعليم العالى»: مهتمون بتطبيق أحدث النظم بالجامعات التكنولوجية
- «عاشور»: تأهيل الخريجين وتزويدهم بالقدرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل
- الأمطار تستقبل بعثة الأهلى فى تنزانيا حتى مقر إقامتها
- «جوميز» يعدل مركز «السعيد» فى الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر
الصفحة الثانية
- الاحتلال يتحدى مجلس الأمن ويواصل قصف «غزة»
- القوات الإسرائيلية تستهدف الكوادر الطبية.. واستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين فى رفح.. وزوارق الاحتلال تستهدف شاطئ مخيم النصيرات
- «اقتصادية القناة»: 1.6 مليار جنيه استثمارات جديدة لتوطين صناعة «صوامع الغلال»
- «التضامن»: تعاون مع «الرقابة الصحية» لاعتماد منشآت الجمعيات الأهلية الطبية
- «طه»: «التأمين الشامل» يستهدف إصلاح النظام الصحى وتحقيق معايير الجودة والتكافل
- الميزان التجارى غير البترولى بين مصر وشركاء تجاريين
- لينا مظلوم تكتب: «إمبراطورية ميم».. عبور حقل الألغام بامتياز
الصفحة الثالثة
- مجلس الوزراء يقر مشروع «الموازنة العامة»:6.4 تريليون جنيه مصروفات.. و5.05 تريليون إيرادات
- «معيط»: نستهدف تحقيق فائض أوّلى أكثر من 3٫5% من الناتج المحلى الإجمالى وخفض العجز الكلى إلى 6%
- «التحالف الوطنى» يرسم البهجة على وجوه الصائمين فى المناطق الأكثر احتياجاً
- توزيع 13 ألف كرتونة مواد غذائية فى سوهاج والقليوبية.. وموائد إفطار للأسر الأوْلى بالرعاية فى البحيرة.. مطابخ تعليمية لتمكين السيدات اقتصادياً فى المنيا
-«النقل»: شراكات مع مؤسسات كبرى لإدارة وتشغيل محطات الحاويات
- بدء تسليم وحدات «سكن مصر» بدمياط الجديدة 7 مايو المقبل
- خالد منتصر: ابن حسن الصباح
- بروتوكول تعاون بين «الرى» و«الشباب» لنشر التوعية المائية
الصفحة الرابعة
- «الجامعات» تنصف «قــادرون باختـلاف»
- أنشطة وورش عمل وندوات لـ«ذوى الهمم»
- وزير التعليم العالى: تنظيم معارض للمشروعات الصغيرة والحرف اليدوية ومسابقات للأسر الطلابية وتدشين مبادرات مجتمعية لخدمتهم
- أعضاء هيئة تدريس من ذوى الهمم: الرئيس صاحب الفضل فى الاهتمام بنا
- «مرعى»: تحول إيجابى فى ملف ذوى الإعاقات خاصة فى برامج الحماية الاجتماعية والتوظيف.. و«إيمان»: الدولة وفّرت لنا الكثير من الخدمات
- مدير معهد إعداد القادة: 15 مركزاً لدعم طلاب «قادرون باختلاف» فى الجامعات
- 1900 فعالية دمج اشترك فيها أكثر من 138 ألف طالب وطالبة.. وتدشين منصة للأنشطة الطلابية
الصفحة الخامسة
- فتاوى.. السحور بركة.. و«الإفتاء»: يجوز الاكتفاء بالماء
- نصيحة طبية.. أكثروا من الفاكهة التى تحتوى على المياه مثل البرتقال وابتعدوا عن السكر
- ميرنا وليد: شخصيتى فى «قاسم أمين» أصعب أدوارى.. وكمال أبورية اعترض على مشاركتى بالمسلسل.. وإنعام محمد على تمسكت بى
- سيناريو «قصة الأمس» رائع ومكتوب بشكل متميز.. وأكثر صعوباته أثناء التصوير فى الكويت
- جاسمين طه: رسالة من الله وطوق النجاة فى حياتى
الصفحة السادسة
- «أطباق الصبر على مائدة الجوع».. سيدات غزة يتطوعن لإعداد الإفطار للنازحين
- «الغنجى والحليم».. مأكولات تزين المائدة الهندية فى رمضان
- الشيخ «الجليل» إمام مسجد الملك خالد: بدأ رحلته مع القرآن فى سن مبكرة.. وحصل على إجازة «الطبلاوى والحصرى»
- صوته يلامس القلوب ويتميز بالدفء والقوة.. وعُين إماماً وخطيباً بمسجد الملك خالد فى العاصمة الرياض
- «تابلوهات الأطفال».. مهندسة تستخدم «Ai» لتركيب صور بأجواء رمضانية
الصفحة السابعة
- عصام زكريا: مَن يشاهد ماذا؟.. ودور «المتحدة»
- محمد شاهين: «لحظة غضب» كوميديا سوداء تشبه مواقفنا الحياتية
- أحمد رفعت: «الشركة المتحدة».. كيف ولماذا؟! (7) حديث الأرقام!
- محسن منصور أيقونة الشر والكوميديا فى «عتبات البهجة ومسار إجبارى»
الصفحة الثامنة
- رمضان فى «قهوة الأحمدية» حاجة تانية.. «شيلّاه يا بدوى»
- بحُكم الڤار.. البنات يهزمن الشباب فى «دورى المنصورة»
- العصير عليه والأرباح لغزة.. «يحيى» يُبهر سكان التجمع بمشروبات ومخللات رمضان
- «سيمون»: حياتى بين العمل الخيرى.. والجيم