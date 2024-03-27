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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نرفض أي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

كتب:

أحمد العانوسي
05:50 م | الأربعاء 27 مارس 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى»: نرفض أى مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم

-  الرئيس لـ«وفد أمريكى»: على المجتمع الدولى الضغط من أجل الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى غزة ومنع تصعيد العمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية

- محمد شاهين: لا أؤمن بالسحر والشعوذة

- مجلس الوزراء يوافق على مشروع «الموازنة العامة» بإجمالى إيرادات 5.05 تريليون جنيه

-  «مدبولى»: الدفعة الثانية من مستحقات «رأس الحكمة» خلال أسابيع.. وفرق عمل لمتابعة خفض الأسعار بالأسواق

- «التعليم العالى»: مهتمون بتطبيق أحدث النظم بالجامعات التكنولوجية

-  «عاشور»: تأهيل الخريجين وتزويدهم بالقدرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل

- الأمطار تستقبل بعثة الأهلى فى تنزانيا حتى مقر إقامتها

- «جوميز» يعدل مركز «السعيد» فى الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر 

الصفحة الثانية

- الاحتلال يتحدى مجلس الأمن ويواصل قصف «غزة»

-  القوات الإسرائيلية تستهدف الكوادر الطبية.. واستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين فى رفح.. وزوارق الاحتلال تستهدف شاطئ مخيم النصيرات

- «اقتصادية القناة»: 1.6 مليار جنيه استثمارات جديدة لتوطين صناعة «صوامع الغلال»

- «التضامن»: تعاون مع «الرقابة الصحية» لاعتماد منشآت الجمعيات الأهلية الطبية

- «طه»: «التأمين الشامل» يستهدف إصلاح النظام الصحى وتحقيق معايير الجودة والتكافل

- الميزان التجارى غير البترولى بين مصر وشركاء تجاريين

- لينا مظلوم تكتب: «إمبراطورية ميم».. عبور حقل الألغام بامتياز

الصفحة الثالثة

- مجلس الوزراء يقر مشروع «الموازنة العامة»:6.4 تريليون جنيه مصروفات.. و5.05 تريليون إيرادات

-  «معيط»: نستهدف تحقيق فائض أوّلى أكثر من 3٫5% من الناتج المحلى الإجمالى وخفض العجز الكلى إلى 6%

- «التحالف الوطنى» يرسم البهجة على وجوه الصائمين فى المناطق الأكثر احتياجاً

-  توزيع 13 ألف كرتونة مواد غذائية فى سوهاج والقليوبية.. وموائد إفطار للأسر الأوْلى بالرعاية فى البحيرة.. مطابخ تعليمية لتمكين السيدات اقتصادياً فى المنيا

 -«النقل»: شراكات مع مؤسسات كبرى لإدارة وتشغيل محطات الحاويات  

- بدء تسليم وحدات «سكن مصر» بدمياط الجديدة 7 مايو المقبل

- خالد منتصر: ابن حسن الصباح

- بروتوكول تعاون بين «الرى» و«الشباب» لنشر التوعية المائية

الصفحة الرابعة

- «الجامعات» تنصف «قــادرون باختـلاف»

- أنشطة وورش عمل وندوات لـ«ذوى الهمم»

-  وزير التعليم العالى: تنظيم معارض للمشروعات الصغيرة والحرف اليدوية ومسابقات للأسر الطلابية وتدشين مبادرات مجتمعية لخدمتهم

- أعضاء هيئة تدريس من ذوى الهمم: الرئيس صاحب الفضل فى الاهتمام بنا

-  «مرعى»: تحول إيجابى فى ملف ذوى الإعاقات خاصة فى برامج الحماية الاجتماعية والتوظيف.. و«إيمان»: الدولة وفّرت لنا الكثير من الخدمات

- مدير معهد إعداد القادة: 15 مركزاً لدعم طلاب «قادرون باختلاف» فى الجامعات

-  1900 فعالية دمج اشترك فيها أكثر من 138 ألف طالب وطالبة.. وتدشين منصة للأنشطة الطلابية

الصفحة الخامسة

- فتاوى.. السحور بركة.. و«الإفتاء»: يجوز الاكتفاء بالماء

- نصيحة طبية.. أكثروا من الفاكهة التى تحتوى على المياه مثل البرتقال وابتعدوا عن السكر

- ميرنا وليد: شخصيتى فى «قاسم أمين» أصعب أدوارى.. وكمال أبورية اعترض على مشاركتى بالمسلسل.. وإنعام محمد على تمسكت بى

- سيناريو «قصة الأمس» رائع ومكتوب بشكل متميز.. وأكثر صعوباته أثناء التصوير فى الكويت

- جاسمين طه: رسالة من الله وطوق النجاة فى حياتى

الصفحة السادسة

- «أطباق الصبر على مائدة الجوع».. سيدات غزة يتطوعن لإعداد الإفطار للنازحين

- «الغنجى والحليم».. مأكولات تزين المائدة الهندية فى رمضان

- الشيخ «الجليل» إمام مسجد الملك خالد: بدأ رحلته مع القرآن فى سن مبكرة.. وحصل على إجازة «الطبلاوى والحصرى»

-  صوته يلامس القلوب ويتميز بالدفء والقوة.. وعُين إماماً وخطيباً بمسجد الملك خالد فى العاصمة الرياض

- «تابلوهات الأطفال».. مهندسة تستخدم «Ai» لتركيب صور بأجواء رمضانية

الصفحة السابعة

-  عصام زكريا: مَن يشاهد ماذا؟.. ودور «المتحدة»

- محمد شاهين: «لحظة غضب» كوميديا سوداء تشبه مواقفنا الحياتية

- أحمد رفعت: «الشركة المتحدة».. كيف ولماذا؟! (7) حديث الأرقام!

- محسن منصور أيقونة الشر والكوميديا فى «عتبات البهجة ومسار إجبارى»

الصفحة الثامنة

- رمضان فى «قهوة الأحمدية» حاجة تانية.. «شيلّاه يا بدوى»

- بحُكم الڤار.. البنات يهزمن الشباب فى «دورى المنصورة»

- العصير عليه والأرباح لغزة.. «يحيى» يُبهر سكان التجمع بمشروبات ومخللات رمضان

- «سيمون»: حياتى بين العمل الخيرى.. والجيم

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بقلم أحمد العانوسي