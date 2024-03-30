استعدت محافظة الإسماعيلية في جميع المساجد لاستقبال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024 وإعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024، يحين موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و14 دقيقة، فيما يحين موعد السحور في تمام الساعة الواحدة و54 دقيقة ويحين موعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و54 صباحا.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024

واعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024، ليحين في تمام الساعة الحادية عشر و56 دقيقة.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية أن موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024 يحين في تمام الساعة الثالثة و27 دقيقة.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024 في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة، فيما يحين موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و26 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فان عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024، بلغت 14 ساعة و9 دقائق.