مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024
كتب:
عمرو الورواري
12:02 ص | السبت 30 مارس 2024
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024
استعدت محافظة الإسماعيلية في جميع المساجد لاستقبال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024 وإعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات.
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024
وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك ومواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024، يحين موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و14 دقيقة، فيما يحين موعد السحور في تمام الساعة الواحدة و54 دقيقة ويحين موعد الإمساك في تمام الساعة الثالثة و54 صباحا.
موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024
واعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024، ليحين في تمام الساعة الحادية عشر و56 دقيقة.
موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024
وأعلنت هيئة المساحة المصرية أن موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024 يحين في تمام الساعة الثالثة و27 دقيقة.
موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024
ويحين موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024 في تمام الساعة السادسة و14 دقيقة، فيما يحين موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و26 دقيقة.
عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024
وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فان عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم السبت 30-3-2024، بلغت 14 ساعة و9 دقائق.