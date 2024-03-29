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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024

كتب:

أحمد دياب
12:00 ص | الجمعة 29 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024

 يصوم السعوديون والمقيمون في المملكة اليوم الـ19 من شهر رمضان المعظم لعام 1445هجريا، ويبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد الصلوات وتناول طعام الإفطار والسحور وأداء صلاة القيام.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024  

وعن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024 في مكة المكرمة، جيث يؤذن الفجر 05:00 وتشرق الشمس الساعة 06:16، ويؤذن الظهر الساعة 12:25، ويؤذن العصر الساعة 3:51، ويؤذن المغرب الساعة 6:35، وتؤذن العشاء الساعة 8:05 وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت  الصلاة في المدينة المنورة حيث يؤذن الفجر 04:29 وتشرق الشمس الساعة 5:48، ويؤذن الظهر الساعة 11:28، ويؤذن العصر الساعة 3:26 ، ويؤذن المغرب الساعة 6:09، وتؤذن العشاء الساعة 7:39 وبعدها تقام صلاة التراويح.

 موعد أذان الظهر في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024

مواعيد الصلاة في العاصمة السعودية الرياض حيث يؤذن الفجر 4:29 وتشرق الشمس الساعة 5:47، ويؤذن الظهر الساعة 11:58، ويؤذن العصر الساعة 3:25، ويؤذن المغرب الساعة 6:08، وتؤذن العشاء الساعة 7:38 وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد أذان العصر في السعودية اليوم الجمعة 29-3-2024

مواقيت الصلاة في الدمام، حيث يؤذن الفجر 4:14 وتشرق الشمس الساعة 5:33، ويؤذن الظهر الساعة 11:44 ، ويؤذن العصر الساعة 3:13، ويؤذن المغرب الساعة 5:55، وتؤذن العشاء الساعة 7:25 وبعدها تقام صلاة التراويح.

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