متى ليلة القدر 2024 في فلسطين؟.. تبدأ من المغرب وتنتهي الفجر اعرف موعدها

على أعتاب بداية الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك، يتساءل الكثير عن متى ليلة القدر 2024 في فلسطين؟؛ لاغتنام الفرصة التي منحها الله لعباده المسلمين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي قال الله عنها في كتابه الكريم «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، بالإضافة إلى المسارعة إلى قيام الليل والدعاء بما يريد لعلها تكون في وقت إجابة؟.

متى ليلة القدر 2024 في فلسطين؟

أوضحت دار الإفتاء الفلسطينية عبر موقعها الإلكتروني، أن ليلة القدر 2024 في فلسطين ستكون إحدى الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر الفرقان المبارك، وهو ما يوجب على المسلمين أن يجتهدوا لنيل أجر هذه الليلة وما بها من فضائل.

وقد بدء المسلمون في فلسطين صيام شهر رمضان المبارك يوم الاثنين 11 مارس الجاري، وبذلك تكون الليالي الوترية في العشر الأواخر في فلسطين كالآتي:

أول الأيام التي يمكن أن تكون ليلة القدر هي ليلة 21، وتبدأ من مغرب السبت القادم حتى فجر الأحد.

أما الليلة الثانية، فتكون ليلة 23 رمضان، وتبدأ من مغرب الاثنين المقبل وحتى فجر الثلاثاء.

بينما الليلة الثالثة تكون ليلة 25، وتبدأ من مغرب الأربعاء القادم وحتى طلوع فجر الخميس.

في حين تكون الليلة الرابعة المحتمل أن تكون ليلة القدر هي ليلة 27، وتبدأ من مغرب الجمعة حتى فجر السبت.

وآخر الليالي المحتملة لأن تكون ليلة القدر ستكون 29 رمضان 1445 وتبدأ ليلة الأحد 7 أبريل 2024 وحتى طلوع الفجر يوم الاثنين 8 أبريل 2024.

فضائل ليلة القدر

تنزل القرآن فيها، وهي المعجزة الخالدة للنبي صل الله عليه وسلم.

تقدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث الليل والنهار.

العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر.

الملائكة تتنزل فيها بالخير والبركة والرحمة والعتق من النار.

من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي صل الله عليه وسلم" من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.