يصوم اليوم المسلمون في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الـ19 من شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجريا، وسط أجواء روحانية عالية وأداء صلاة التراويح والقيام، لذلك نقدم لكم مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الجمعة 29-3-2024، من أجل تنظيم أوقات تناول الإفطار والسحور وأداء صلاة التراويح، التي أعلنتها الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم 29-3-2024

موعد الصلاة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يؤذن الفجر في تمام الساعة 05:00 صباحًا، وتُشرق الشمس الساعة 06:17 صباحًا، ويؤذن الظهر الساعة 12:32 مساءً والعصر الساعة 04:00 مساءً والمغرب، وموعد الإفطار الساعة 06:38 مساءً والعشاء الساعة 08:08 وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في إمارة دبي اليوم 29-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد الفجر في دبي، الساعة 04:56 صباحًا والشروق يكون الساعة 06:13 والظهر الساعة 12:28 مساءً والعصر الساعة 03:56 مساءً، أما موعد أذان المغرب فيكون الساعة 06:35 مساءً، ويؤذن للعشاء 08:05 مساءً، وتليها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في إمارة الشارقة اليوم 29-3-2024

موعد أذان الفجر في إمارة الشارقة، الساعة 04:54 صباحًا والشروق 06:11، والظهر 12:26 مساءً، والعصر 03:54 مساءً، والمغرب 06:33 مساءً، والعشاء 08:03 مساءً.

مواقيت الصلاة في عجمان في الإمارات اليوم

موعد الفجر في عجمان الساعة 04:53 صباحًا، والشروق 06:07 صباحًا، والظهر 12:25 مساءً، والعصر 03:53 مساءً، والمغرب 06:34 مساءً، والعشاء 08:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في أم القيوين 29-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد للفجر في أم القيوين، الساعة 04:55 صباحًا والشروق 06:12 صباحًا والظهر 12:27 مساءً والعصر 03:55 مساءً والمغرب 06:34 مساءً والعشاء 08:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في رأس الخيمة اليوم

موعد أذان الفجر في إمارة رأس الخيمة الساعة 4:53 صباحًا والشروق 06:10 صباحًا والظهر 12:25 مساءً والعصر 03:54 مساءً والمغرب 06:32 مساءً والعشاء 08:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في الفجيرة اليوم 29-3-2024

موعد أذان الفجر في إمارة الفجيرة الساعة 4:52 صباحًا والشروق 06:09 صباحًا والظهر 12:24 مساءً والعصر 03:53 مساءً والمغرب 06:31 مساءً والعشاء08:01 مساءً وتليها صلاة التراويح.