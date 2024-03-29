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دراما المتحدة

«القومي للطفولة والأمومة»: مصر وأهلها سند لكل من يمر بمحنة

كتب:

منتصر سليمان
11:21 م | الجمعة 29 مارس 2024
الدكتورة نيفين عثمان

الدكتورة نيفين عثمان

قالت الدكتورة نيفين عثمان، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إنه من المعروف دائما أن المصريين أهل الخير، مشيرة إلى أن مجلس القبائل والعائلات المصرية يجمعهم على عمل إنساني لدعم أشقائنا في قطاع غزة، خلال فعالية «حكاية خير»، تحت شعار «أهلنا أولى مننا، وإفطار بلا طعام».

نيفين عثمان تشكر القيادة السياسية على دعم أهل فلسطين

وأضافت خلال كلمتها بفعالية « حكاية خير» في العريش، التي أذاعتها قناة «إكسترا نيوز»: «خالص الشكر والتقدير للدولة المصرية والقيادة السياسية الحكيمة والداعمة لأشقائنا في فلسطين، والتي توليهم أهمية خاصة، وهو ليس بجديد علينا، لأن مصر والمصريين دائما أهل خير وسند لكل من يمر بمحنة، وجمعنا اليوم يؤكد أننا واحد، بيت وعائلة، وطن واحد». 

تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم

وجرى خلال الفاعلية تكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، خلال فعالية «حكاية خير»، التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية في العريش، كما قدم مساعدات لتيسير الزواج خلال الفعالية.

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