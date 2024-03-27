10 سنوات تحد وبناء.. مكاسب وحقوق بالجملة للمرأة في عهد الرئيس السيسي

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مصر شهدت في العشر سنوات الماضية طفرات اقتصادية واجتماعية لم تشهدها في عقود سابقة، موضحة أن هذه الطفرات يقف ورائها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على بذل كافة الجهود في سبيل تحقيق الإصلاح وبناء الجمهورية الجديدة.

العالم يتحدث عن مصر بشكل مختلف

وقالت «عفيفي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن العالم أصبح يتحدث عن مصر والمصريين بشكل مختلف في ظل جهود القيادة السياسية، فعلى المستوى الاجتماعي نعم المصريين جميعا بمظلة حماية اجتماعية لتحقيق المعيشة الآمنة لكل فئات الشعب المصري، وانطلقت من رحم مبادرة حياة كريمة في عام 2019، العشرات من المبادرات الاجتماعية والتنموية الأخرى التي استهدفت دعم ملايين من الأسر.

وشددت على التمكين السياسي والاقتصادي الذي حظت به المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما في ظل اعتلائها لكثير من المناصب المهمة سواء داخل مصر أو خارجها.

وأشارت إلى نجاح القيادة السياسية في رسم خريطة الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في استمرار مصر بالبناء والتنمية رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم بأثره.

وقالت إن المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تقام على أرض مصر بمشاركة القطاع الخاص كان لها دور كبير في تسليط الضوء العالمي على الإنجازات التي تشهدها أرض مصر.

دمج المصريين في الخارج بوطنهم

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مهموما بأهمية دمج المصريين في الخارج داخل الوطن والاستفادة من طاقتهم، لافتة إلى أن منظومة الشباك الواحد بالمصالح والجهات الحكومية تهدف إلى تقديم الخدمات للمصريين في الخارج، وعززت جهود الدولة المصرية، فضلا عن مبادرة تيسيرات استيراد سيارات المصريين في الخارج.