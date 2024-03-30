خلال الـ10 الأواخر من رمضان.. صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

تستعد مديريات العمل على مستوى محافظات الجمهورية، لصرف منحة عيد الفطر المبارك وذلك للأشخاص من العمالة غير المنتظمة المستفيدين منها، للتمكن من شراء مستلزماتهم.

منحة بقيمة 500 جنيه

ووفقا لمصادر في وزارة العمل، أنه بداية من حلول ال10 الأواخر من شهر رمضان المبارك ستبدأ مديريات العمل في كافة محافظات الجمهورية بصرف منحة عيد الفطر المبارك والتي تقدر قيمتها ب500 جنيه، وسيتم صرفها بموجب بطاقة الرقم القومي الخاص بالمستفيد من خلال البريد المصري أو منافذ الصرف التي يصرفون منها.

الصرف خلال الأيام المقبلة

ويستفيد من هذه المنحة التي تبلغ قيمتها 500 جنيه، عدد كبير من العمالة غير المنتظمة ولكن المسجلين في الدفاتر الخاصة بمديريات العمل، وقد شدد حسن شحاته وزير العمل على ضرورة الصرف خلال الأيام المقبلة حتي يتمكن المستفيدين من تلبية متطلبات أسرهم قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وتقوم الدولة المصرية بصرف عدد من المنح للأشخاص من العمالة غير المنتظمة وفي المناسبات مثل عيد الفطر، عيد الأضحي، المولد النبوي الشريف، عيد العمال، منحة رمضان، وعيد الميلاد المجيد.