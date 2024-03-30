قيمة زكاة الفطر 2024 في الإمارات.. نقدا وبالحبوب

يهتم المسلمون بمعرفة قيمة زكاة الفطر، في كل عام في شهر رمضان، التي تختلف من عام لعام ومن دولة لأخرى، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى عامة بـ قيمة زكاة الفطر 2024 في الإمارات، ومقاديرها والكفارات، ونستعرض في التقرير الحالي كل ما يتعلق بزكاة الفطر في الإمارات:

قيمة زكاة الفطر 2024 في الإمارات

أوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، عبر موقعه الرسمي، مقادير قيمة زكاة الفطر في الإمارات، والكفارات، ووجبة إفطار الصائم، وذلك في الفتوى رقم (05) لسنة 1445 هجرية/ 2024.

وأكد في الفتوى، أن زكاة الفطر واجبةٌ على الصغير والكبير، والذكر والأنثى من المسلمين، وتلزم من يجب عليه الإنفاق.

مقدار زكاة الفطر 2024 في الإمارات

وفي البند الثاني من الفتوي، حدد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مقدار زكاة الفطر 2024 في الإمارات، والتي تبلغ (2.5) كيلوجرام من الأرز عن كل شخص.

وأوضحت الفتوى في البند الثالث، أن أفضل توقيت لإخراج زكاة الفطر، هو بعد طلوع فجر يوم العيد، مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد، كما يصحُّ تقديمها للحاجة بإخراجها من أول الشهر، للخوف من تكدسها لدى الجهات والجمعيات الخيرية، حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد.

وأشارت إلى أنه يصحُّ خروجها أداءً طوال عيد الفطر قبل غروب الشمس، فيكون فعلها قضاءً لا أداءً، مؤكدين أنه لا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية عن وقت الأداء إلا لضرورة.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو

وحدد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مقدار زكاة الفطر بالكيلو جرام لرمضان عام 2024 - 1445، من خلال وزن 2 كيلو جرام ونصف كيلو جرام من الأرز.

مقدار زكاة الفطر نقدا

وأكدت فتوى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أنه يجوز إخراج مقدار زكاة الفطر نقدا لرمضان عام 2024 - 1445، وحددت قيمتها النقدية بـ25 درهما عن الشخص الواحد.

فدية الصيام وكفارة إفساد صوم رمضان

ونصت الفتوى (05) لسنة 1445 هجرية/ 2024 على أن فدية الصيام للعاجز عن الصوم، هي إطعام مسكين بمقدار 3 كيلوجرامات، و250 جرام من البُر عن كل يوم، ما يساوى 15 درهما عن كل يوم، مشيرة إلى أنه يجوز إخراجها عينا أو نقدا.

أما عن كفارة إفساد صوم رمضان، لمن فطر دون عذر فهو إطعام 60 مسكينا عن كل يوم، لكل مسكين 3 كيلو جرام و250 جراما من البُر، أو قيمة ذلك نقدا، التي تبلغ 15 درهما لكل مسكين، بمجموع 900 درهم إماراتي عن إفساد صوم اليوم الواحد.