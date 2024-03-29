12 دولة عربية تحدد قيمة زكاة عيد الفطر المبارك.. منها مصر والسعودية والإمارات

مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، الذي يفصلنا عنه ساعات قليلة، أعلنت الجهات المختصة في نحو 12 دولة عربية مقدار زكاة عيد الفطر المبارك، والتي هي فرض على كل مسلم سواء كان غنيًا أو فقيرًا، ويتم تحديدها وفق صاغ من الحبوب، مثل الأرز أو القمح أو سلع أخري مثل التمر، ويحدد الصاغ ما بين 2.5 إلى 3 كيلو جرامات من الغذاء الرئيسي للدولة.

وفيما يلي، تعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي يهتم بها قرائها في منطقة الشرق الأوسط، مقدار زكاة عيد الفطر المبارك 2024 في الدول العربية، وفق ما أعلنت الجهات المختصة:

مقدار زكاة عيد الفطر في مصر

حددت دار الإفتاء المصرية مقدار زكاة عيد الفطر 2024 في مصر، بصاع واحد من القمح أو الأرز، وبذلك تكون قيمة الزكاة على الفرد الواحد نحو 35 جنيهًا.

مقدار زكاة الفطر في السعودية

بينما كشفت الرئاسة العامة للبحث العلمي والإفتاء، أن مقدار زكاة هذا العام، يحدد بــ2.5 كيلو جرام من الأرز أو الزبيب، وهو ما يعادل نحو 25 ريالا سعوديًا للفرد.

مقدار زكاة الفطر في الإمارات

أما في دولة الإمارات الشقيقة، فقد أعلن مجلس الفتاوي أن قيمة زكاة عيد الفطر 2024 في الإمارات تقدر بصاع وزن 3 كيلو جرامات من الأرز، وهو ما يعادل نحو 25 درهمًا إماراتيًا.

قيمة زكاة الفطر 2024 الكويت

وفي الكويت قدر بيت الزكاة قيمة زكاة الفطر بـ 3 كيلو جرامات من الأرز، وهي ما تعادل دينار واحد فقط عن الشخص المسلم.

مقدار زكاة الفطر في سوريا

وتم تحديد زكاة عيد الفطر 2024 في سوريا نقدًا بألا تقل عن 25 ألف ليرة سورية للفرد، وفق المجلس الأكاديمية للفقه، التابع لوزارة الأوقاف السورية.

مقدار زكاة الفطر بالسودان

وفي السودان، يدفع عن الفرد الواحد زكاة عيد الفطر المبارك بقيمة 3 آلاف جنيه سوداني، وفق مجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم.

مقدار زكاة الفطر 2024 في فلسطين

أما في فلسطين، فقد أعلنت دار الإفتاء، أن قيمة زكاة عيد الفطر نقدًا هي نحو 10 شيكلات، أو وجبتين.

مقدار زكاة الفطر في العراق

وكشفت وزارة الأوقاف الدينية العراقية، أن قيمة زكاة الفطر في العراق نقدًا تقدر بـ3 آلآف دينار عراقي.

مقدار زكاة الفطر في قطر عام 2024

وفي قطر يدفع الفرد الواحد زكاة عيد الفطر بقيمة 16 ريالا قطرًا، وفق بيان وزارة الأوقاف الإسلامية القطرية.

مقدار زكاة الفطر في الأردن

وفي الأردن، أعلن مجلي الفتوى والبحوث والدراسات الإسلامية أن قيمة زكاة الفطر 2024 في الأردن للمسلم هي 180 قرشًا.

مقدار زكاة الفطر في تونس

بينما في دولة تونس، حددت دار الإفتاء أن قيمة الزكاة هي 1750 مليمًا تونسيًا عن كل مسلم.

مقدار زكاة الفطر 2024 في سلطنة عمان

وبحسب وزارة الأوقاف والشئون الدينية في السلطنة، فأن قيمة زكاة الفطر 2024 عن المسلم الواحد قيمتها 1.5 ريال عماني.