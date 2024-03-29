لمن تخرج زكاة الفطر؟.. «الإفتاء» توضح 8 مصارف شرعية وقيمتها

أجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على سؤال لمن تخرج زكاة الفطر، بالتزامن مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك وبدء العشر الأواخر ليلة السبت، مُشيرة إلى أنه يجب إخراجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعدها عند الجمهور.

لمن تخرج زكاة الفطر؟

وحول تساؤل البعض لمن تخرج زكاة الفطر، أوضحت الإفتاء أنه قد حدد الله تعالى مصارف الزكاة الثمانية في قوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة: 60، أي إنها لبناء الإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.

مستحقو الزكاة

حول سؤال لمن نخرج زكاة الفطر، أوضح بيت الزكاة الصدقات المصري تفسير الآية القرانية لمستحقو الزكاة وهم:

- الفقراء.

- المساكين.

- العاملون على جمعها (جمع الزكاة).

- المؤلفة قلوبهم، وهم الذين تقتضي الضرورة منحهم بعض الأموال من أجل الدفاع عن الإسلام وينضم إليهم من أسلموا حديثا ممن يقتضي الأمر إدخال الطمأنينة إلى نفوسهم.

- في الرقاب «وهم الرقيق الذين يريدون شراء حريتهم من سيدهم».

- الغارمون (أصحاب الديون).

- المجاهدون في سبيل الله.

- المسافرون الذين انقطعوا عن أموالهم.

كم تكون قيمة الزكاة

وحول قيمة زكاة الفطر، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في بيان له في بداية شهر رمضان المبارك قيمة زكاة الفطر لشهر رمضان 2024، نحو 35 جنيها كحد أدنى، مشيراً إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، حتى قبيل صلاة عيد الفطر.