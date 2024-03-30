موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC اليوم 

تعرض قناة DMC مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5، بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، الساعة 6:15 مساءً، فيما تأتي الإعادة في تمام الخامسة صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 5

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، كما يضم المسلسل عددًا من النجوم، وهم أحمد خالد صالح ونهال عنبر وجهاد حسام الدين وعمر الشناوي وبسمة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين.

كما أن مسلسل بدون سابق إنذار يشهد ظهورًا مميزًا للفنانتين القديرتين نهال عنبر وحنان سليمان، أما القصة والمعالجة الدرامية لألما كفارنة، والسيناريو والحوار عمل مشترك لكل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والإخراج لهاني خليفة.

أحداث مسلسل بدون سابق إنذار

يذكر أن مسلسل بدون سابق إنذار تدور أحداثه حول زوجين شابين «ليلى» و«مروان»، اللذين يواجهان مرض ابنهما بسرطان الدم، وخلال الفحوصات يكتشف الأب مفاجآت تتمحور حول أبوته للطفل، وعُرضت 3 حلقات من المسلسل حتى الآن، وقد تم عرض 4 حلقات من المسلسل حتى الآن عبر قناة DMC.