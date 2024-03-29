مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 4.. آسر ياسين الشك يكاد يقتله

بدأ عرض مسلسل آسر ياسين وعائشة بن أحمد في منتصف شهر رمضان 2024، والذي حمل اسم «بدون سابق إنذار» ويدور في قالب من الدراما والإثارة حول زوجين تكثر بينهما الخلافات الزوجية ويفكران في الانفصال إلى أن يعلمان بمرض طفلهما الذي توالت المفاجآت على إثره، وتنقلب حياتهما رأساً على عقب، لذا ينتظر المشاهدون مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 4 آسر ياسين ماذا سيفعل بعد علمه بموت ابنه الحقيقي؟

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 4.. آسر ياسين كيف سيواجه حقيقة فقده ابنه؟

خلال أحداث الحلقات السابقة، اكتشف الزوج «مروان» ويقوم بدوره آسر ياسين من خلال تحاليل الـDNA أنه تم استبدال ابنه وهو صغير وعندما بحث عن الابن الحقيقي له صدم بحقيقة موته، ما أثار فضول متابعي مسلسل بدون سابق إنذار لمشاهدة الحلقة الـ4 لمعرفة ماذا سيفعل آسر ياسين بطل العمل الدرامي أمام هذه الحقائق، خاصةً مع ظهور وجود علاقة حب قديمة جمعت بين زوجته عائشة بن أحمد وعمر الشناوي.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

ويقوم ببطولة مسلسل بدون سابق إنذار، آسر ياسين وعائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح وإسلام حافظ وجهاد حسام وأحمد على ماهر، وظهور مميز للفنانتين القديرتين نهال عنبر وحنان سليمان، أما القصة والمعالجة الدرامية ألمى كفارنة والسيناريو والحوار عمل مشترك لكل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والإخراج لهاني خليفة والإنتاج لشركة blue bee والمنتج محمد مشيش.