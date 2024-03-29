عائشة بن أحمد عن بدون سابق إنذار: قضية المسلسل حساسة للغاية

أعربت الفنانة عائشة بن أحمد عن سعادتها بردود الأفعال القوية بعد عرض أولى حلقات مسلسل بدون سابق إنذار على شاشة قناة DMC في الماراثون الرمضاني الحالي، وتعاونها لأول مرة مع الفنان آسر ياسين والمخرج هاني خليفة.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن مسلسل بدون سابق إنذار يتضمن مشاعر إنسانية خاصة لأن أحداثه تتمحور حول إصابة طفل بمرض السرطان، ويقلب حياة من حوله رأسًا على عقب، مشيرة إلى أن قضية المسلسل حساسة للغاية لأنه لا توجد عائلة لم تعش أزمة مرض السرطان مع أي فرد فى عائلتها أو من المحيطين بها.

عائشة بن أحمد تتحدث عن تناول مرض السرطان في بدون سابق إنذار

وتابعت عائشة بن أحمد، أن مرض السرطان دق أبواب كل الأشخاص، سواء الأب أو الأم أو الابن، فهو موضوع حساس جدًا، وكان لابد من تقديمه للجمهور ليدركوا كيفية التعامل مع هذا المرض من نواحيه المتعددة وخاصة الجانب النفسي وتحديدًا عندما يكون المصاب طفلا صغيرا.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة عائشة بن أحمد، آسر ياسين، إسلام حافظ، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، وعدد آخر من الفنانين من إخراج هاني خليفة وتأليف ألمي كفارنة.

مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC

وتأتي مواعيد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC، في تمام الساعة 6:15 مساء بعد أذان المغرب مباشرة، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة 5 صباحا، ويمكنك مشاهدة الحلقة من خلال تطبيق WATCH IT دون فواصل إعلانية.